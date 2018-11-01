Ибрагимович и Руни поборются за почетную награду

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Ибрагимович и Руни поборются за почетную награду

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович и форвард "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни вошли в число претендентов на звание лучшего игрока МЛС по итогам сезона, сообщает официальный сайт турнира.

Также за награду поборются нападающий "Лос-Анджелеса" Карлос Вела, а также полузащитник Мигель Альмирон и нападающий Джозеф Мартинес (оба выступают за "Атланта Юнайтед").

Стоит отметить, что "Лос-Анджелес Гэлакси" не пробился в плей-офф МЛС.

В этом сезоне 37-летний Ибрагимович забил 22 гола в 27 матчах МЛС. На счету 32-летнего Руни 12 мячей в 20 поединках.

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