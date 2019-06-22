Ибрагимович и Руни примут участие в Матче звёзд MLS

31 июля состоится Матч звезд MLS. В связи с этим футбольная лига в своем твиттере опубликовала команду, которая будет защищать цвета команды. Все игроки были выбраны путем голосования болельщиков.

В сборную вошли экс-игрок "Ювентуса", "Барселоны" и "Милана" Златан Ибрагимович, а также бывшие игроки "Манчестер Юнайтед" Нани и Уэйн Руни.

Соперником сборной MLS станет "Атлетико".

Сборная звёзд MLS: Гузан, Зуси, Гонсалес Пирес, Циммерман, Дос Сантос, Мартинес, Барко, Нани, Руни, Вела, Ибрагимович.

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