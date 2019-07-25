Ибрагимович избежал наказания в МЛС
Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович избежал дисквалификации.
Напомним, что в игре против "Лос-Анджелеса" (3:2) швед в одном из эпизодов ударом локтя сломал игроку соперника скулу.
Как сообщает ESPN, Ибрагимович отделался предупреждением. В то время как травмированный футболист пропустит около месяца.
В новом сезоне МЛС Ибрагимович провел 17 матчей и забил 16 голов.
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|34
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|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
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|Montreal Impact
|34
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|6
|Филадельфия Юнион
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|42
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|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
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|Остин Азтекс
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|9
|Коламбус Крю
|34
|36
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|Чикаго Файр
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|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
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|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
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|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
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|Whitecaps
|34
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|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
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|Хьюстон Динамо
|34
|34