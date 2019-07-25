Ибрагимович избежал наказания в МЛС

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович избежал дисквалификации.

Напомним, что в игре против "Лос-Анджелеса" (3:2) швед в одном из эпизодов ударом локтя сломал игроку соперника скулу.

Как сообщает ESPN, Ибрагимович отделался предупреждением. В то время как травмированный футболист пропустит около месяца.

В новом сезоне МЛС Ибрагимович провел 17 матчей и забил 16 голов.

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