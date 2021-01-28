Ибрагимович избежал наказания за конфликт с Лукаку

Руководство "Милана" приняло решение не штрафовать шведского нападающего Златана Ибрагимовича из-за конфликта с бельгийским форвардом "Интера" Ромелу Лукаку в матче 1/4 финала Кубка Италии (1:2), сообщает Corriere della Sera.

По сведениям издания, боссы клуба посмотрели эпизод стычки и пообщались с Ибрагимовичем, после чего было принято не наказывать игрока.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 15 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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