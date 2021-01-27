Ибрагимович - Лукаку: "Иди твори свое вуду-дерьмо, мелкий осел". Подробности конфликта в миланском дерби (видео)

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Ибрагимович - Лукаку: "Иди твори свое вуду-дерьмо, мелкий осел". Подробности конфликта в миланском дерби (видео)Появились подробности перепалки между двумя звездными нападающими, Златаном Ибрагимовичем из "Милана" и его визави из "Интера" Ромелу Лукаку во время матча 1/4 финала Кубка Италии.

По информации Sportmediaset, во время словесной атаки швед крикнул бельгийцу: "Иди твори свое вуду-дерьмо, мелкий осел". Лукаку сразу отреагировал: "Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын".

Несмотря на то, что Златана некоторые СМИ обвинили в расизме, якобы он намекнул на конголезское происхождение Лукаку, представители шведского нападающего уточнили, что речь шла о высказывании владельца "Эвертона" Фарада Мошири.
Когда Лукаку не продлил контракт с "Эвертоном", Мошири заявил, что якобы мать Ромелу посоветовала сыну перейти в другой клуб, так как таковым было послание культа вуду. В итоге Лукаку ушел в "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить, что оба форварда забили голы во вчерашнем матче. Ибрагимович открыл счет в первом тайме, а Лукаку на 71-й минуте его сравнял. Победный гол забил Кристиан Эриксен на 97-й минуте.

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