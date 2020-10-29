Ибрагимович - людям: "Ты не Златан, не бросай вызов коронавирусу"

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Ибрагимович - людям: "Ты не Златан, не бросай вызов коронавирусу"

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович призвал общественность принять все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.

"Вирус пытался бросить мне вызов, но я победил. А ты не Златан, поэтому не пытайся бросать вызов коронавирусу. Думайте головой, соблюдайте правила: держите дистанцию, носите маски. Мы победим", - сказал Ибрагимович в видео на своей странице в Instagram.

Напомним, что 39-летний Ибрагимович вылечился от коронавируса и уже вернулся на поле. В нынешнем сезоне швед провел пять матчей во всех турнирах и забил семь голов. Его контракт с "Миланом" действует до лета 2021 года.

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