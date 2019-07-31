Ибрагимович: "Манчестер Юнайтед" должен отпустить Погба"



Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович выразил мнение, что английскому клубу нужно отпустить полузащитника Поля Погба в "Реал".

"Нет смысла удерживать Погба, если он не хочет оставаться в команде. Лучше отпустить его и взять того игрока, который хочет играть за "Манчестер Юнайтед". Зачем держать футболист, который не хочет играть за клуб? Он не будет выкладываться на сто процентов. Так что нужно принимать решения в интересах клуба", - цитирует Ибрагимовича BBC.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" не хочет отпускать 26-летнего Погба, поэтому требует за него 200 миллионов евро. "Реал" не готов платить такую сумму и предлагает за француза значительно меньше. Контракт хавбека с "МЮ" действует до лета 2021 года.

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