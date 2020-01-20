Ибрагимович мастерски обработал мяч. Его сравнили с Нео из "Матрицы". Видео
38-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович продемонстрировал великолепную технику обработки мяча на тренировке команды.
Футболист здорово принял мяч на грудь, при этом присев почти до земли. В сети шведа сравнили с Нео - героем знаменитого кинофраншизы "Матрица".
Age: 3⃣8⃣— AC Milan (@acmilan) January 20, 2020
No one:
Literally no one:@Ibra_official ⤵️
Beat depressing #BlueMonday pic.twitter.com/ommU6EkRe7
Напомним, что Ибрагимович перешел в "Милан" в зимнее трансферное окно из "Лос-Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел три матча в Серии А и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Не пропустите: Ибрагимович - первый футболист в истории, который забивал в четырех десятилетиях. | http://soccernews.ru
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|20
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