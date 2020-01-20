Ибрагимович мастерски обработал мяч. Его сравнили с Нео из "Матрицы". Видео

Теги златан ибрагимовичмилан

Ибрагимович мастерски обработал мяч. Его сравнили с Нео из "Матрицы". Видео

38-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович продемонстрировал великолепную технику обработки мяча на тренировке команды.

Футболист здорово принял мяч на грудь, при этом присев почти до земли. В сети шведа сравнили с Нео - героем знаменитого кинофраншизы "Матрица".

Напомним, что Ибрагимович перешел в "Милан" в зимнее трансферное окно из "Лос-Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел три матча в Серии А и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Ибрагимович - первый футболист в истории, который забивал в четырех десятилетиях. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мамаев намерен оспорить решение суда, вынесенное ему за избиение трех человек в Москве

Мамаев намерен оспорить решение суда, вынесенное ему за избиение трех человек в Москве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 20 51
2 Интер Милан Интер Милан 20 47
3 Лацио Лацио 19 45
4 Рома Рома 20 38
5 Аталанта Аталанта 19 35
6 Кальяри Кальяри 20 30
7 Парма Парма 20 28
8 Милан Милан 20 28
9 Торино Торино 20 27
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 19 26
11 Наполи Наполи 20 24
12 Болонья Болонья 20 24
13 Фиорентина Фиорентина 20 24
14 Удинезе Удинезе 20 24
15 Сассуоло Сассуоло 20 22
16 Сампдория Сампдория 20 19
17 Лечче Лечче 20 16
18 Брешия Брешия 20 15
19 Дженоа Дженоа 20 14
20 СПАЛ СПАЛ 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов