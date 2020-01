Ибрагимович мастерски обработал мяч. Его сравнили с Нео из "Матрицы". Видео

38-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович продемонстрировал великолепную технику обработки мяча на тренировке команды.

Футболист здорово принял мяч на грудь, при этом присев почти до земли. В сети шведа сравнили с Нео - героем знаменитого кинофраншизы "Матрица".

