Ибрагимович: "Матч "МЮ" - "Барселона" станет противостоянием Погба и Месси"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны" Златан Ибрагимович, выступающий за "Лос-Анджелес Гэлакси", поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов между манкунианцами и каталонским клубом.

"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" это два фантастических клуба, которые обладают великой историей. Будет приятно посмотреть этот матч.

Месси является важнейшим игроком "Барселоны", а игру "МЮ" определяет Погба. Хоть футбол и является командной игрой, именно эти игроки будут определять судьбу противостояния", - приводит слова Ибрагимович​а Mundo Deportivo.

Матч "МЮ" - "Барселона" состоится завтра 10 апреля, и начнется в 22:00 мск.

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