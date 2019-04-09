Ибрагимович: "Матч "МЮ" - "Барселона" станет противостоянием Погба и Месси"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны" Златан Ибрагимович, выступающий за "Лос-Анджелес Гэлакси", поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов между манкунианцами и каталонским клубом.
"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" это два фантастических клуба, которые обладают великой историей. Будет приятно посмотреть этот матч.
Месси является важнейшим игроком "Барселоны", а игру "МЮ" определяет Погба. Хоть футбол и является командной игрой, именно эти игроки будут определять судьбу противостояния", - приводит слова Ибрагимовича Mundo Deportivo.
Матч "МЮ" - "Барселона" состоится завтра 10 апреля, и начнется в 22:00 мск.
Не пропустите: Сульшер - о Месси: "Разве может быть план, как сдержать одного из лучших в мире?". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ТОП-10 самых богатых владельцев футбольных клубов. Часть 1
-
Автомобиль сбил тренера сборной Аргентины Скалони. Его госпитализировали
-
Мостовой и Карпин входят в тройку лучших игроков в истории "Сельты"
-
Кокорин и Мамаев частично признали свою вину
-
Пак, Гайсин и Соловчук прибыли в суд по делу Кокорина и Мамаева
Лента новостей
-
Манджукич избежал дисквалификации за удар соперника в матче Серии А
-
"Барселона" может отказаться от трансфера Йовича
-
Сульшер: "Не думаю, что Погба покинет "Манчестер Юнайтед"
-
Адвокат Кокорина: "Как Пака могло оскорбить сравнение со PSY? Он национальный герой в Корее!"
-
Тренер сборной Аргентины показал травмы полученные в результате удара автомобиля
-
ТОП-10 самых богатых владельцев футбольных клубов. Часть 1
-
"Барселона" нацелилась на 18-летнего голландца
-
Защитник "Ювентуса" Сандро может перейти в ПСЖ
-
"Бавария" нацелилась на Гюндогана
-
2
Ибрагимович: "Матч "МЮ" - "Барселона" станет противостоянием Погба и Месси"
-
"Спартак" назвал сроки восстановления Селихова
-
5
Сульшер - о Месси: "Разве может быть план, как сдержать одного из лучших в мире?"
-
Матч 23-го тура РПЛ "Ростов" - "Спартак" обслужит Безбородов
-
Свидетель Григорян: "Соловчук назвал Кокорина и Мамаева петухами"
-
1
Бонуччи может летом перейти в "Реал"
-
В Суперкубке Испании могут принять участие четыре клуба
-
Деулофеу: "Ничего хорошего из возвращению в "Барселону" не вышло. Теперь это прошлое"
-
Жиру может вернуться во Францию
-
Автомобиль сбил тренера сборной Аргентины Скалони. Его госпитализировали
-
1
Мостовой и Карпин входят в тройку лучших игроков в истории "Сельты"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4