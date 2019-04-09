Ибрагимович: "Матч "МЮ" - "Барселона" станет противостоянием Погба и Месси"

2 Теги манчестер юнайтедбарселоназлатан ибрагимович

Ибрагимович: "Матч "МЮ" - "Барселона" станет противостоянием Погба и Месси"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны" Златан Ибрагимович, выступающий за "Лос-Анджелес Гэлакси", поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов между манкунианцами и каталонским клубом.

"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" это два фантастических клуба, которые обладают великой историей. Будет приятно посмотреть этот матч.

Месси является важнейшим игроком "Барселоны", а игру "МЮ" определяет Погба. Хоть футбол и является командной игрой, именно эти игроки будут определять судьбу противостояния", - приводит слова Ибрагимович​а Mundo Deportivo.

Матч "МЮ" - "Барселона" состоится завтра 10 апреля, и начнется в 22:00 мск.

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Комментарии

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петушалду
петушалду

бггг Нашёл звезду. Кто такой погба, а кто такой Месси.

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Карыч
Карыч

Такой же петушалду как и ты. Правда, наинопланетнейший.

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