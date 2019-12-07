Ибрагимович: "Мечтаю сыграть плохого парня в фильме Тарантино, который разбивает лицо Дуэйну Джонсону"
Шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал о своей мечте сыграть в кино.
"Квентин Тарантино - история кино, а я история футбола. Он очень сильно любит кино - точно так же как я люблю футбол. Его страсть очевидна. Он гений, немного сумасшедший. Он любит то, что делает, и хочет передать это людям. Мечтаю сыграть плохого парня в его фильме, который разбивает лицо Дуэйну Джонсону", - цитирует 38-летнего футболиста Mundo Deportivo.
Напомним, что 31 декабря Ибрагимович покинет "Лос-Анджелес Гэлакси" в качестве свободного агента.
Скорее всего, звёздный форвард продолжит карьеру в "Милане", за который он уже выступал с 2010 по 2012 год.
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