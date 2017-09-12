Ибрагимович: "Мое колено почти восстановилось"

Шведский нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что он близок к возвращению в строй.

"Мое колено почти восстановилось. Всем нужно набраться терпения. Когда я вернусь на поле, то об этом узнает весь мир. Я буду сильнее, чем раньше", - приводит слова Ибрагимовича Aftonbladet.

Напомним, что 35-летний форвард получил разрыв связок колена в апреле. Возможно, Златан сумеет вернуться на поле в декабре.

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