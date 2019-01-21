Ибрагимович мощно высказался о Погба

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Ибрагимович мощно высказался о Погба

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, который на данный момент выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси", рассказал, что думает о поведении Погба при Моуринью. Об этом сообщает ESPN.

"Есть такие футболисты, которым нужно чувствовать себя свободными и показывать на что они способны. Погба именно такой.

Он не видел, что Моуринью ему доверяет, а тот, в свою очередь, не чувствовал того же от француза. Такое часто бывает. Не все хорошо ладят друг с другом.

Сейчас же мы видим счастливого Погба, свободного, который может делать, что хочет и у него это хорошо получается", - сказал Ибрагимович.  

В последних 6 матчах АПЛ у Погба 5 голов и 4 результативные передачи.

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