Ибрагимович может начать тренерскую карьеру
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович после окончания нынешнего сезона может начать тренерскую карьеру, если решит, что эта кампания будет для него последней. Об этом сообщает Sport Mediaset.
Ранее сообщалось, что 38-летний швед, возможно, завершит карьеру этим летом.
За все время своей карьеры Ибрагимович выступал за такие клубы как "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси", "МЮ", ПСЖ, "Барселону", "Ювентус", "Интер", "Аякс" и "Мальме".
А еще: Ибрагимович может завершить карьеру| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16