Ибрагимович может начать тренерскую карьеру

Теги миланзлатан ибрагимович

Ибрагимович может начать тренерскую карьеру

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович после окончания нынешнего сезона может начать тренерскую карьеру, если решит, что эта кампания будет для него последней. Об этом сообщает Sport Mediaset.

Ранее сообщалось, что 38-летний швед, возможно, завершит карьеру этим летом.

За все время своей карьеры Ибрагимович выступал за такие клубы как "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси", "МЮ", ПСЖ, "Барселону", "Ювентус", "Интер", "Аякс" и "Мальме".

А еще: Ибрагимович может завершить карьеру| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба стал лучшим игроком РПЛ по итогам опроса тренеров

Дзюба стал лучшим игроком РПЛ по итогам опроса тренеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов