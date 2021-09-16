Ибрагимович может не сыграть в матче с "Ювентусом"

Фото: инстаграм Златана/Автор неизвестен

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович сказал, что может пропустить игру четвертого тура итальянской Серии А с "Ювентусом", которая пройдет 19 сентября.

"Буду ли я играть в Турине? Посмотрим. Не секрет, что у меня есть проблема с ахилловым сухожилием, и я не хочу рисковать.

Я хочу провести весь сезон и думать, что я не супермен. Хотя… Моя проблема в том, что я слишком много работаю и люблю терпеть", — приводит слова Ибрагимовича журналист Майкл Куомо.

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