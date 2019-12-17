Ибрагимович может оказаться в "Эвертоне", но при одном условии

Теги эвертонзлатан ибрагимовичкарло анчелоттилос-анджелес гэлакси

Ибрагимович может оказаться в "Эвертоне", но при одном условии

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может вернуться в АПЛ этой зимой.

По информации Football Italia, есть вероятность, что 38-летний швед перейдёт в "Эвертон".

Звёздный ветеран может принять предложение "ирисок", если команду возглавит Карло Анчелотти.

Напомним, что Ибрагимович хорошо знаком с итальянским тренером по совместной работе в ПСЖ.

Не пропустите: "Эвертон" отрицает договорённость с Анчелотти. | http://soccernews.ru
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