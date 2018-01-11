Ибрагимович может перейти в "Бешикташ"

Теги манчестер юнайтедбешикташзлатан ибрагимович

Ибрагимович может перейти в "Бешикташ"

"Бешикташ" проявляет интерес к шведскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, агент футболиста Мино Райола уже провел встречу с руководством турецкого клуба и обсудил условия возможного трансфера. В составе "орлов" швед может заменить форварда Дженка Тосуна, который перешел в "Эвертон".

Ранее сообщалось, что Златан хочет сменить клуб, так как недоволен количеством игровой практики в "МЮ".

В этом сезоне 36-летний Ибрагимович, восстановившийся после травмы колена в ноябре, провел за "Манчестер Юнайтед" 7 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" встретился с агентами Санчеса. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов