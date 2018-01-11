Ибрагимович может перейти в "Бешикташ"

"Бешикташ" проявляет интерес к шведскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, агент футболиста Мино Райола уже провел встречу с руководством турецкого клуба и обсудил условия возможного трансфера. В составе "орлов" швед может заменить форварда Дженка Тосуна, который перешел в "Эвертон".

Ранее сообщалось, что Златан хочет сменить клуб, так как недоволен количеством игровой практики в "МЮ".

В этом сезоне 36-летний Ибрагимович, восстановившийся после травмы колена в ноябре, провел за "Манчестер Юнайтед" 7 матчей и забил 1 гол.

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