Ибрагимович может покинуть "Манчестер Юнайтед" до окончания текущего сезона

Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович может покинуть свой клуб до окончания текущего сезона.

Как информирует Yahoo Sports, учитывая свое положение в команде, шведский бомбардир может сменить команду до наступления лета. Ожидается, что предпочтительными вариантами для 36-летнего нападающего станут китайская Суперлига и американская МЛС.

Вернувшись после травмы, в нынешнем сезоне Ибрагимович провел на поле в составе "Манчестер Юнайтед" всего 187 минут. Этого ему хватило, чтобы отметиться 1 результативным ударом.

Напомним, Эванс может вернуться в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru