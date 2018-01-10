Ибрагимович может покинуть "Манчестер Юнайтед" до окончания текущего сезона

Теги златан ибрагимовичманчестер юнайтед

Ибрагимович может покинуть "Манчестер Юнайтед" до окончания текущего сезонаФорвард английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович может покинуть свой клуб до окончания текущего сезона.

Как информирует Yahoo Sports, учитывая свое положение в команде, шведский бомбардир может сменить команду до наступления лета. Ожидается, что предпочтительными вариантами для 36-летнего нападающего станут китайская Суперлига и американская МЛС.

Вернувшись после травмы, в нынешнем сезоне Ибрагимович провел на поле в составе "Манчестер Юнайтед" всего 187 минут. Этого ему хватило, чтобы отметиться 1 результативным ударом.

Напомним, Эванс может вернуться в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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