Ибрагимович может продлить контракт с "Миланом"

Фото: инстаграм Златана\Автор неизвестен

"Милан" готов продлить контракт со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем даже несмотря на то, что ему осенью будет 41 год, сообщает Sportmediaset.

По информации источника, для того, чтобы остаться с стане "россонери", Златан будет вынужден серьезно сократить свой оклад - более, чем в два раза.

Отмечается, что ему предложат три миллиона евро в год, которые могут перерасти в пять миллионов в зависимости от показателей форварда. В данный момент он получает 7 миллионов евро.

Сообщается, что окончательное решение Ибрагимович примет после того, как пройдут стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира в Катаре, который является целью игрока.

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