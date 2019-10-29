Ибрагимович может продолжить карьеру в Бразилии
У нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича появился ещё один вариант трудоустройства в случае смены клуба.
По информации Football Italia, на звёздного шведа нацелился "Фламенго".
Бразильский клуб ищет нового бомбардира, поскольку Габигол в декабре может вернуться в "Интер" в связи с истечением срока аренды.
Как раз в конце текущего года Ибрагимович станет свободным агентом, поэтому "Фламенго" может заполучить его бесплатно.
Ранее СМИ сватали 38-летнего форварда в Серию А, где к нему проявляют интерес "Наполи" и "Интер".
Не пропустите: Мальдини считает, что Ибрагимович боится возвращаться в Серию А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Азар: "Непросто играть в "Реале" под седьмым номером после Роналду и Рауля"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с долгосрочной заменой для Погба
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром дерби с "Локомотивом"
-
Гризманн слетал в США без разрешения "Барселоны"
-
Семак признан лучшим тренером РПЛ в октябре
-
Миятович: "У Бэйла мысли о "Реале" на последнем месте, сначала он думает об Уэльсе и гольфе"
-
Ибрагимович может продолжить карьеру в Бразилии
-
РПЛ назвала лучший гол октября
-
Ловчев: "Когда смотрю в лицо Васину, вижу одухотворённого дебила"
-
Переход Родуэлла в "Рому" сорвался
-
Бэйл: "Не знаю, кто сейчас премьер-министр Великобритании, но могу назвать лучшего игрока мира в гольфе"
-
Тренер "Краснодара" высказался о человеческих качествах Мамаева
-
СМИ узнали причины отказа "Манчестер Юнайтед" от трансфера Обамеянга
-
"Гуанчжоу Эвергранд" уволил Каннаваро
-
Главные новости дня: 28 октября
-
Карпин высказался о своем будущем в "Ростове"
-
Экс-тренер сборной России может возглавить "Фейеноорд"
-
1
Бэйл улетел в Лондон вместо подготовки к матчу с "Леганесом"
-
Карпин оценил шансы "Ростова" на чемпионский титул
-
Сулейманов рассказал, за сколько он купил свою машину
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|28
|67
|2
|Палмейрас
|28
|57
|3
|Сантос
|28
|52
|4
|Сан-Паулу
|28
|49
|5
|Интернасьонал
|28
|45
|6
|Коринтианс
|28
|45
|7
|Гремио
|28
|44
|8
|Атлетико Паранаенсе
|28
|42
|9
|Байя
|28
|41
|10
|Гоияс
|28
|38
|11
|Васко да Гама
|28
|38
|12
|Атлетико Минейро
|28
|35
|13
|Ботафого
|28
|33
|14
|Форталеза
|28
|32
|15
|Сеара
|28
|30
|16
|Флуминенсе
|28
|30
|17
|Крузейро
|28
|29
|18
|КСА
|28
|26
|19
|Чапекоенсе
|28
|18
|20
|Аваи
|28
|17