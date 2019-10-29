Ибрагимович может продолжить карьеру в Бразилии

У нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича появился ещё один вариант трудоустройства в случае смены клуба.

По информации Football Italia, на звёздного шведа нацелился "Фламенго".

Бразильский клуб ищет нового бомбардира, поскольку Габигол в декабре может вернуться в "Интер" в связи с истечением срока аренды.

Как раз в конце текущего года Ибрагимович станет свободным агентом, поэтому "Фламенго" может заполучить его бесплатно.

Ранее СМИ сватали 38-летнего форварда в Серию А, где к нему проявляют интерес "Наполи" и "Интер".

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