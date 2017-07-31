Ибрагимович может продолжить карьеру в одном из своих бывших клубов

Шведский форвард Златан Ибрагимович, последним клубом которого был английский "Манчестер Юнайтед", может продолжить карьеру в одной из своих бывших команд.

Как информирует Tuttosport, услугами 35-летнего нападающего заинтересовался итальянский "Милан", который после в настоящее время находится в поисках игрока в линию своей атаки.

Отметим, что в период с 2010-го по 2012-й годы Ибрагимович забил 56 мячей и сделал 24 результативные передачи в 85 матчах за "россонери".

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