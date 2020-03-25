Ибрагимович может стать футбольным агентом



Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может завершить карьеру игрока и стать агентом, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, футболист не хочет продлевать контракт с миланским клубом, так как не согласен с уходом из "Милана" Звонимира Бобана.

После завершения карьеру швед хочет заниматься агентской деятельностью, которая его привлекает. Стоит отметить, что интересы 38-летнего Ибрагимовича представляет один из лучших агентов в мира Мино Райола.

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