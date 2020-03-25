Ибрагимович может стать футбольным агентом
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может завершить карьеру игрока и стать агентом, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, футболист не хочет продлевать контракт с миланским клубом, так как не согласен с уходом из "Милана" Звонимира Бобана.
После завершения карьеру швед хочет заниматься агентской деятельностью, которая его привлекает. Стоит отметить, что интересы 38-летнего Ибрагимовича представляет один из лучших агентов в мира Мино Райола.
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|1
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|2
|Лацио
|26
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|Интер Милан
|25
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|Аталанта
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|Рома
|26
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|Наполи
|26
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|7
|Милан
|26
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|8
|Хеллас Верона
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|Парма
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|Болонья
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