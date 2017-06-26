Ибрагимович может стать игроком "Атлетико"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, у которого этим летом истекает контракт с его клубом, может вернуться в Ла Лигу.

Как информирует sport.es, 35-летний нападающий имеет на руках несколько предложений от ведущих клубов Европы. Одно из них было сделано мадридским "Атлетико", главный тренер которого Диего Симеоне лично желает видеть шведа в своей команде.

В завершившемся сезоне Ибрагимович забил 28 мячей и сделал 10 результативных передач в 46 матчах за "Юнайтед".

Напомним, "Атлетико" хочет купить Обамеянга. | soccernews.ru