Ибрагимович может вернуться в Италию

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может снова вернуться в Италию.

Как сообщает La Nazione, приютить 38-летнего шведа готова "Фиорентина". Напомним, что летом "фиалки" подписали французского ветерана Франка Рибери.

Соглашение Ибрагимовича с американским клубом истекает в декабре текущего года, поэтому возвращение Златана в европейский футбол может состояться в ближайшее трансферное окно.

Напомним, что за свою карьеру Ибрагимович выступал в Серии А за "Ювентус", "Интер" и "Милан".

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