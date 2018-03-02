Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции

Теги манчестер юнайтедшвециязлатан ибрагимович

Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что он не прочь вернуться в сборную Швеции, чтобы сыграть на Чемпионате Мира-2018.

"Я скучаю по сборной. Не знаю, что ответил бы тренеру сборной Швеции, если бы он попросил меня вернуться в команду. Сначала мне нужно вернуть хорошую форму. Не хочу ехать в Россию только потому, что я Златан. Я не закрываю дверь сборную, но нельзя ехать в нее, если не играешь за клуб. Впрочем когда говорят о моем возвращении, я сразу чувствую себя живым", - приводит слова Ибрагимовича ESPN US.

Напомним, что 36-летний Ибрагимович завершил карьеру в сборной после Евро-2016. Всего он сыграл за шведов 116 матчей и забил 62 гола.

Стоит отметить, что без Ибрагимовича Швеция заняла второе место в отборочной группе с Францией и Голландией, а затем одолела Италию в стыковых матчах.

Не пропустите: Хавбек "МЮ" получил предложение от "Ромы". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов