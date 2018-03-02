Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции



Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что он не прочь вернуться в сборную Швеции, чтобы сыграть на Чемпионате Мира-2018.

"Я скучаю по сборной. Не знаю, что ответил бы тренеру сборной Швеции, если бы он попросил меня вернуться в команду. Сначала мне нужно вернуть хорошую форму. Не хочу ехать в Россию только потому, что я Златан. Я не закрываю дверь сборную, но нельзя ехать в нее, если не играешь за клуб. Впрочем когда говорят о моем возвращении, я сразу чувствую себя живым", - приводит слова Ибрагимовича ESPN US.

Напомним, что 36-летний Ибрагимович завершил карьеру в сборной после Евро-2016. Всего он сыграл за шведов 116 матчей и забил 62 гола.

Стоит отметить, что без Ибрагимовича Швеция заняла второе место в отборочной группе с Францией и Голландией, а затем одолела Италию в стыковых матчах.

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