Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции

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Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может возобновить выступления за сборную Швеции.

По словам главного тренера национальной команды Янне Андерссона, для этого 38-летний футболист должен связаться с ним и сообщить о заинтересованности в возвращении.

"Игроки, отказавшиеся ранее играть за сборную, могут позвонить мне и сказать, что они снова хотят выступать за национальную команду. Тогда мы можем вызвать футболиста. Нет ничего сложного", - приводит слова Андерссона Fotbollskanalen.

Ибрагимович завершил международную карьеру летом 2016 года. За сборную Швеции он сыграл 116 матчей и забил 62 гола.

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