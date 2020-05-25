Ибрагимович может выбыть на долгий срок из-за травмы

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Ибрагимович может выбыть на долгий срок из-за травмы

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович травмировался на тренировке команды, утверждает Sky Sport Italia.

По данным источника, футболист получил повреждения во время двусторонки. У шведа травмирована икроножная мышцы.

В скором времени 38-летний нападающий пройдет медобследование. Есть опасения, что у игрока пострадало ахиллово сухожилие. Футболист может выбыть на долгий срок.

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