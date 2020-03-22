Ибрагимович может завершить карьеру
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович задумался над завершением карьеры.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 38-летний швед может повесить бутсы на гвоздь ближайшим летом.
Ибрагимович вернулся в "Милан" минувшей зимой и успел провести 8 игр, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.
Напомним, что "россонери" рассматривают вариант с продлением соглашения с игроком, но Златан требует от клуба усиления состава.
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