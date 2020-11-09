Ибрагимович на 93-й минуте спас "Милан" от поражения в матче с "Вероной"
В матче 7-го тура чемпионата Италии "Милан" и "Верона" сыграли вничью со счетом 2:2. В начале встречи счет открыл Антонин Барак, а затем преимущество гостей увеличил Маттиа Дзакканьи. Вскоре "Милан" сократил разрыв в счете благодаря автоголу Джанджакомо Маньяни. В середине второго тайма Златан Ибрагимович не реализовал пенальти. Впрочем, в компенсированное время "Милан" спас от поражения именно Ибрагимович.
"Милан" по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 17 очков. "Верона" с 12 очками осталась на восьмой позиции.
"Милан" – "Верона" - 2:2 (1:2)
Голы: Барак, 6 - 0:1, Дзакканьи, 19 - 0:2, Маньяни, 27 (автогол) - 1:2, Ибрагимович, 90+3 - 2:2
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Тео, Кьер, Габбия, Чалханоглу, Беннасер, Кессиэ, Салемакерс (Ребич, 46), Ибрагимович, Рафаэл Леау.
"Верона": Сильвестри, Давидович (Тамез, 63), Маньяни, Ловато, Димарко, Барак, Лазович, Дзакканьи, Илич (Удоги, 69), Чеккерини, Калинич (Колли, 64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17