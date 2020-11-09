Ибрагимович на 93-й минуте спас "Милан" от поражения в матче с "Вероной"

В матче 7-го тура чемпионата Италии "Милан" и "Верона" сыграли вничью со счетом 2:2. В начале встречи счет открыл Антонин Барак, а затем преимущество гостей увеличил Маттиа Дзакканьи. Вскоре "Милан" сократил разрыв в счете благодаря автоголу Джанджакомо Маньяни. В середине второго тайма Златан Ибрагимович не реализовал пенальти. Впрочем, в компенсированное время "Милан" спас от поражения именно Ибрагимович.

"Милан" по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 17 очков. "Верона" с 12 очками осталась на восьмой позиции.

"Милан" – "Верона" - 2:2 (1:2)

Голы: Барак, 6 - 0:1, Дзакканьи, 19 - 0:2, Маньяни, 27 (автогол) - 1:2, Ибрагимович, 90+3 - 2:2

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Тео, Кьер, Габбия, Чалханоглу, Беннасер, Кессиэ, Салемакерс (Ребич, 46), Ибрагимович, Рафаэл Леау.

"Верона": Сильвестри, Давидович (Тамез, 63), Маньяни, Ловато, Димарко, Барак, Лазович, Дзакканьи, Илич (Удоги, 69), Чеккерини, Калинич (Колли, 64).

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