Ибрагимович на два дня раньше отпраздновал своё 40-летие: названа причина
Фото твиттер Златана Ибрагимовича
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заранее отметил свой юбилей, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, шведский футболист в пятницу, 1 октября, устроил торжество по поводу 40-летия.
Перенос праздника обусловлен желанием звёздного форварда пригласить не только партнеров по команде, но и весь персонал "россонери".
Дело в том, что в субботу будут недоступны многие клубные работники из-за выходного, а в воскресенье "Милану" предстоит сыграть на выезде с "Аталантой" в очередном туре Серии А.
На самом деле Ибрагимовичу исполнится 40 лет только 3 октября. Сам он продолжает восстанавливаться после травмы ахиллова сухожилия.
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|М
|О
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|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17