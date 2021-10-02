Ибрагимович на два дня раньше отпраздновал своё 40-летие: названа причина

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Ибрагимович на два дня раньше отпраздновал своё 40-летие: названа причина

Фото твиттер Златана Ибрагимовича

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заранее отметил свой юбилей, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, шведский футболист в пятницу, 1 октября, устроил торжество по поводу 40-летия.

Перенос праздника обусловлен желанием звёздного форварда пригласить не только партнеров по команде, но и весь персонал "россонери".

Дело в том, что в субботу будут недоступны многие клубные работники из-за выходного, а в воскресенье "Милану" предстоит сыграть на выезде с "Аталантой" в очередном туре Серии А.

На самом деле Ибрагимовичу исполнится 40 лет только 3 октября. Сам он продолжает восстанавливаться после травмы ахиллова сухожилия.

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