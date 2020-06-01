Ибрагимович на этой неделе вернется в Милан для прохождения медосмотра
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович на этой неделе должен вернуться из Швеции в расположение клуба, утверждает Tuttosport.
По информации издания, 38-летнему шведу необходимо будет пройти дополнительный медосмотр, чтобы узнать о степени тяжести травы.
Ранее сообщалось, что нападающий вернется на поле через месяц. В СМИ писали, что футболист из-за травмы может закончить карьеру.
Не пропустите: В Италии сообщили, когда Златан Ибрагимович вернется в строй| http://soccernews.ru
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|Аталанта
|25
|48
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|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
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|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
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|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|25
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|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|26
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|19
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|26
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|Брешия
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