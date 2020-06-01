Ибрагимович на этой неделе вернется в Милан для прохождения медосмотра

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович на этой неделе должен вернуться из Швеции в расположение клуба, утверждает Tuttosport.

По информации издания, 38-летнему шведу необходимо будет пройти дополнительный медосмотр, чтобы узнать о степени тяжести травы.

Ранее сообщалось, что нападающий вернется на поле через месяц. В СМИ писали, что футболист из-за травмы может закончить карьеру.

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