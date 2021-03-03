Ибрагимович на фестивале в Сан-Ремо пошутил над фестивалем и "Ливерпулем"

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Ибрагимович на фестивале в Сан-Ремо пошутил над фестивалем и "Ливерпулем"Форвард "Милана" Златан Ибрагимович выступит на музыкальном фестивале в Сан-Ремо с песней. Кроме того, в первый день фестиваля швед был одним из ведущих, сообщает Football Italia.

У Ибрагимовича были припасены шутки о мероприятии и о себе. Начал футболист с подкола другого ведущего, директора фестиваля Амадея, который значительно ниже Златана.

"Для меня большая честь находиться здесь. Обычно я чувствую себя большим, сильным, но здесь я ощущая себя маленьким. Но все же больше и сильнее тебя", – пошутил Ибрагимович.

Затем футболист решил назвать себя новым директором фестиваля и установить измененные правила.

"Для начала, участвовать теперь будут 22 певца – 11 на 11, так будет правильно. Сейчас их 26, нужно продать четырех певцов. Я слышал, что "Ливерпулю" нужны игроки.

Второе правило – сцена. Она слишком маленькая, создана для маленьких людей вроде вас. Мне нужно, чтобы сцена была 105 на 68 метров, как поле на "Сан-Сиро".

Я был лучшим на этой сцене. Не только сегодня, вообще за всю историю", – завершил свой перформанс Златан.

Напомним, в четверг Ибрагимович вместе с наставником "Болоньи" Синишей Михайловичем споют песню "Я бродяга".

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