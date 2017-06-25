Ибрагимович на Ибице встретился со своими бывшими партнерами по ПСЖ

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович на Ибице встретился со своими бывшими партнерами по французскому ПСЖ.

Фото с совместного отдыха Хавьера Пасторе, Марко Верратти, Максвелла и Зумана Камара со шведским нападающим на известном курорте в своем инстаграме выложил 20-летний игрок туринского "Ювентуса" Риккардо Орсолини.

Напомним, Ибрагимович отказал клубу Ла Лиги. | soccernews.ru