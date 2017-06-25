Ибрагимович на Ибице встретился со своими бывшими партнерами по ПСЖ

Теги златан ибрагимовичхавьер пасторе марко верраттимаксвелл

Ибрагимович на Ибице встретился со своими бывшими партнерами по ПСЖФорвард "Манчестер ЮнайтедЗлатан Ибрагимович на Ибице встретился со своими бывшими партнерами по французскому ПСЖ.

Фото с совместного отдыха Хавьера Пасторе, Марко Верратти, Максвелла и Зумана Камара со шведским нападающим на известном курорте в своем инстаграме выложил 20-летний игрок туринского "Ювентуса" Риккардо Орсолини.

Напомним, Ибрагимович отказал клубу Ла Лиги. | soccernews.ru

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