Ибрагимович начал переговоры с "Миланом"
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович получил предложение от "Милана", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, футболист взял время на размышление, так как итальянский клуб предложил ему роль запасного игрока.
Напомним, что форвард ранее играл за "Милан" с 2010 по 2012 годы.
В этом сезоне 37-летний Ибрагимович провел за "Лос-Анджелес" 25 матчей в чемпионате МЛС и забил 21 гол.
Не пропустите: "Милан" продлил контракт с Кутроне. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода
-
Главные новости дня: 18 января
-
Форварда "Андерлехта" зовут в Россию
-
"Хетафе" - "Алавес" - 4:0 (обзор)
-
Балотелли близок к переходу в новый клуб
-
"Монако" работает над пятым зимним трансфером
-
"Хетафе" разгромил "Алавес" и практически догнал его по очкам
-
"Лилль" минимально обыграл "Амьен"
-
"Бавария" уверенно обыграла "Хоффенхайм" в первом матче второго круга Бундеслиги
-
Де Йонг сделал выбор между "Барселоной" и ПСЖ
-
Гари Кэйхилл определился с новым клубом
-
Кейлор Навас пропустит игру против "Севильи", Куртуа под вопросом
-
Футболист "Барселоны" довел болельщика до слез
-
"Наполи" определил кандидата на усиление атаки
-
Агент Икарди сделала важное заявление о будущем игрока
-
"Атлетико" близок к покупке нового защитника
-
IFAB может изменить правила при игре рукой
-
Глушакову предъявили новое обвинение
-
Солари мощно высказался о Бензема
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал условия нового контракта с одним из лидеров клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8