Ибрагимович начал переговоры с "Миланом"

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Ибрагимович начал переговоры с "Миланом"
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович получил предложение от "Милана", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист взял время на размышление, так как итальянский клуб предложил ему роль запасного игрока. 

Напомним, что форвард ранее играл за "Милан" с 2010 по 2012 годы. 

В этом сезоне 37-летний Ибрагимович провел за "Лос-Анджелес" 25 матчей в чемпионате МЛС и забил 21 гол.

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