Ибрагимович: "Надеюь, что смогу сыграть с внуком Мальдини"
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович дал понять, что рассчитывает играть на профессиональном уровне ещё много лет.
"Я очень опытный футболист. Голы никогда не были проблемой, хоть я уже и не тот игрок, что был 5-10 лет назад. Понятно, что я уже не бегаю так как раньше. Теперь я бегаю более рассудительно. Я застал разные поколения в "Милане". В своё время играл с Паоло Мальдини, теперь играю с его сыном Даниэлем. Надеюсь, что смогу сыграть также и с сыном Даниэля. Это было бы чудом", - цитирует 39-летнего шведа BBC.
В текущем сезоне Ибрагимович сыграл за "Милан" 10 матчей, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.
Контракт нападающего с "россонери" истекает следующим летом, но у сторон есть желание продлить сотрудничество.
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