Ибрагимович нахамил сопернику в концовке матча "Милан" - "Аталанта"

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович нахамил колумбийскому форварду "Аталанты" Дувану Сапате в концовке матча 19-го тура чемпионата Италии, сообщает Marca.

"Я забил больше голов, чем ты сыграл матчей за всю свою карьеру", — сказал Ибрагимович.

Сапата никак не стал отвечать на выпад шведа, проигнорировав оппонента.

В этом матче "Аталанта" разгромила "Милан" со счетом 3:0, а Сапата забил один из голов.

За свою карьеру 39-летний Ибрагимович провел 891 матч и забил 542 гола. На счету 29-летнего Сапаты 132 гола в 350 матчах.

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