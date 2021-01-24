Ибрагимович нахамил сопернику в концовке матча "Милан" - "Аталанта"
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович нахамил колумбийскому форварду "Аталанты" Дувану Сапате в концовке матча 19-го тура чемпионата Италии, сообщает Marca.
"Я забил больше голов, чем ты сыграл матчей за всю свою карьеру", — сказал Ибрагимович.
Сапата никак не стал отвечать на выпад шведа, проигнорировав оппонента.
В этом матче "Аталанта" разгромила "Милан" со счетом 3:0, а Сапата забил один из голов.
За свою карьеру 39-летний Ибрагимович провел 891 матч и забил 542 гола. На счету 29-летнего Сапаты 132 гола в 350 матчах.
Не пропустите: Ибрагимович - о шансах "Милана" на чемпионство: "Я верю в Златана". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Бывший нападающий ЦСКА Муса может вернуться в АПЛ
-
Ибрагимович нахамил сопернику в концовке матча "Милан" - "Аталанта"
-
Бывший тренер ЦСКА Овчинников оценил шансы перейти на работу в "Спартак"
-
"Олимпиакос" опередил итальянские и испанские клубы в борьбе за Папастотопулоса
-
Форвард "Краснодара" Онугха может перебраться в Бундеслигу
-
Бывшему игроку "Зенита" не досталась золотая медаль за победу в Кубке португальской лиги
-
"Дефенса и Хустисия" разгромила "Ланус" в финале Южноамериканского кубка КОНМЕБОЛ
-
Тренер "Монако" оценил игру Головина в матче с "Марселем"
-
Серхио Рамос - самый результативный защитник ушедшего десятилетия
-
Главные новости дня: 23 января
-
"Астон Вилла" победила "Ньюкасл" в перенесенном матче АПЛ
-
Две голевые передачи Головина помогли "Монако" обыграть "Марсель"
-
"Реал" на выезде разгромил "Алавес"
-
"Фиорентина" обыграла "Кротоне" в матче Серии А
-
"Спортинг" - обладатель португальского Кубка лиги
-
Куман оценил игру Гризманна в последних матчах
-
Тренер "Аталанты" Гасперини высказался о возможном уходе Гомеса в "Севилью"
-
Агент Данило опровергает соглашение с ЦСКА по аренде игрока
-
Товарищеские матчи: "Локомотив" разобрался с "Велесом", ЦСКА разгромил сборную испанских свободных агентов
-
Дешам рассказал, кто может заменить его на посту тренера сборной Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17