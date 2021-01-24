Ибрагимович нахамил сопернику в концовке матча "Милан" - "Аталанта"

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Ибрагимович нахамил сопернику в концовке матча "Милан" - "Аталанта"

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович нахамил колумбийскому форварду "Аталанты" Дувану Сапате в концовке матча 19-го тура чемпионата Италии, сообщает Marca. 

"Я забил больше голов, чем ты сыграл матчей за всю свою карьеру", — сказал Ибрагимович. 

Сапата никак не стал отвечать на выпад шведа, проигнорировав оппонента.

В этом матче "Аталанта" разгромила "Милан" со счетом 3:0, а Сапата забил один из голов.

За свою карьеру 39-летний Ибрагимович провел 891 матч и забил 542 гола. На счету 29-летнего Сапаты 132 гола в 350 матчах.

Не пропустите: Ибрагимович - о шансах "Милана" на чемпионство: "Я верю в Златана". | http://soccernews.ru
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