Ибрагимович намекнул на переход в "Милан"

Нападающий Златан Ибрагимович в ближайшее время вернётся в "Милан".

О скором возвращении звёздного шведа на "Сан-Сиро" уже не первый день пишут многие авторитетные СМИ. Теперь же на это намекнул и сам футболист.

38-летний форвард опубликовал в сторис инстаграма собственное фото с красными зрачками.

Ожидается, что стороны заключат соглашение до лета 2020 года с опцией продления при выполнении определённых условий.

Ибрагимович уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, забил 56 голов в 85 матчах.

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