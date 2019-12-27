Ибрагимович намекнул на переход в "Милан"
Нападающий Златан Ибрагимович в ближайшее время вернётся в "Милан".
О скором возвращении звёздного шведа на "Сан-Сиро" уже не первый день пишут многие авторитетные СМИ. Теперь же на это намекнул и сам футболист.
38-летний форвард опубликовал в сторис инстаграма собственное фото с красными зрачками.
Ожидается, что стороны заключат соглашение до лета 2020 года с опцией продления при выполнении определённых условий.
Ибрагимович уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, забил 56 голов в 85 матчах.
Не пропустите: "Милан" в течение суток объявит о возвращении Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
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