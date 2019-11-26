Ибрагимович намекнул на переход в шведский клуб

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович снова подогрел интерес к теме своего будущего.

Ранее звёздный швед анонсировал своё возвращение в Испанию, однако оказалось, что речь идёт не о футболе, а о рекламной кампании.

Теперь же 38-летний нападающий недвусмысленно намекнул на переход в "Хаммарбю". В своём инстаграме игрок опубликовал видеоролик с футболкой шведского клуба и своей фамилией на ней.

Напомним, что 31 декабря Ибрагимович станет свободным агентом. На него претендуют несколько клубов из Серии А.

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