Ибрагимович намекнул на уход из "Милана"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович дал комментарий по поводу своего будущего, из которого следует, что он собирается покинуть нынешний клуб.

"Ибра играет, чтобы побеждать. Мне говорили, что завершить карьеру в США - это слишком легко, поэтому я вернулся в "Милан". Я всё ещё лучший в футболе. Посмотрим, как я буду себя чувствовать через два месяца. Посмотрим на ситуацию в клубе. Если ситуация останется той же, то, честно говоря, вы вряд ли увидите меня в "Милане" в следующем сезоне. Ибра - игрок не для Лиги Европы", - приводит слова шведского ветерана Football Italia.

Напомним, что 38-летний форвард вернулся в "Милан" в январе, сыграл 13 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

Ранее СМИ сватали Ибрагимовича в "Хаммарбю", совладельцем которого он является.

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