Ибрагимович напомнил о сборе средств на борьбу с коронавирусом

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Ибрагимович напомнил о сборе средств на борьбу с коронавирусом

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович опубликовал пост в твиттере в поддержку инициативы о сборе денег на борьбу с пандемией коронавируса.

На иллюстрации благотворительной акции изображён силуэт звёздного шведа, который бьёт по схематическому "коронавирусу", как по мячу.

Собранные деньги планируется использовать для оказания помощи врачам интенсивной терапии и скорой помощи в больницах Роццано, Милана, Бергамо, Кастелланцы и Турина.

Стоит отметить, что Италия остаётся главным очагом коронавируса в Европе. По официальным данным, в стране заболевание выявлено у более чем 41 тысячи человек.

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