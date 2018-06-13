Ибрагимович назвал фаворитов ЧМ-2018

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Ибрагимович назвал фаворитов ЧМ-2018

Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович назвал фаворитов Чемпионата Мира 2018 года.

"Бразилия, Испания, Германия, ну и разумеется - Швеция. Также Аргентина, хоть они и не считают себя фаворитами, но однозначно являются ими. Мне жаль, что на Чемпионате Мира не будет сборной США, ведь это моя новая страна, я живу там и обязательно болел бы за американскую команду.

Жду от поездки в Россию незабываемых впечатлений. Это большая страна, там живёт много людей. Я рад, что Чемпионат Мира пройдёт именно там. Как и прошлые турниры, этот будет невероятным" - цитирует Ибрагимовича официальный сайт ФИФА.

Напомним, что ЧМ-2018 стартует завтра матчем Россия - Саудовская Аравия.

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