Ибрагимович назвал главных фаворитов Чемпионата Мира в России

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович назвал главных фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Фавориты ЧМ-2018? Я думаю, что это Бразилия, Испания, Германия, очевидно, Швеция. Аргентина также входит в их число, даже если они не хотят говорить о себе как о фаворитах. Мне жаль, что США не участвуют в Чемпионате Мира, потому что это страна, где я сейчас живу, и я бы их поддерживал здесь", - цитирует 36-летнего нападающего официальный сайт ФИФА.

Напомним, Лев прокомментировал увольнение Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании. | soccernews.ru