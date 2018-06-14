Ибрагимович назвал игроков, которые могут "выстрелить" на Чемпионате Мира

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович назвал игроков, которые могут "выстрелить" на предстоящем Чемпионате Мира в России.

"Новые звезды, которые могут заявить о себе на ЧМ? Я думаю, что это может быть Погба, который известен своей скоростью и техникой. Мбаппе - будущая звезда, который имеет все, что нужно, чтобы оказаться на вершине, и он обязательно там будет... Но вообще есть очень много игроков, которые сейчас привлекают к себе внимание. Наверняка появиться какая-то новая звезда, о которой никто не говорил ранее", - цитирует 36-летнего нападающего официальный сайт ФИФА.

Напомним, Ибрагимович назвал главных фаворитов Чемпионата Мира в России.| soccernews.ru