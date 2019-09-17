Ибрагимович назвал лучшего футболиста в истории МЛС



Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что он является лучшим футболистом в истории МЛС.

"Я лучший футболист в истории МЛС. Это не шутка. Вы разве не смотрели футбол два последних года, что я выступаю в МЛС? Или в Швеции не показывают матчи?

Мне не нужно выигрывать чемпионат, чтобы считать себя лучшим", - приводит слова форварда ESPN.

Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" в марте 2018 года. В составе американского клуба 37-летний швед провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2019 года.

Не пропустите: Ибрагимович установил рекорд "Лос-Анджелес Гэлакси". | http://soccernews.ru