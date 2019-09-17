Ибрагимович назвал лучшего футболиста в истории МЛС
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что он является лучшим футболистом в истории МЛС.
"Я лучший футболист в истории МЛС. Это не шутка. Вы разве не смотрели футбол два последних года, что я выступаю в МЛС? Или в Швеции не показывают матчи?
Мне не нужно выигрывать чемпионат, чтобы считать себя лучшим", - приводит слова форварда ESPN.
Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" в марте 2018 года. В составе американского клуба 37-летний швед провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2019 года.
Не пропустите: Ибрагимович установил рекорд "Лос-Анджелес Гэлакси". | http://soccernews.ru
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|1
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|34
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|4
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|5
|Montreal Impact
|34
|45
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|Филадельфия Юнион
|34
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|Нью Ингланд Революшн
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|Остин Азтекс
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|9
|Коламбус Крю
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|34
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|М
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|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
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|34
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|4
|Сиэттл Саундерс
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|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
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|8
|Whitecaps
|34
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|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
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|10
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|34
|34