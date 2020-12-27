Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен

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Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заявил, что он считает Диего Марадону лучшим футболистом в истории.

"Победы являются наркотиком для меня. Я хочу победить любой ценой. Я не обманываю, когда говорю, что победил в 95 процентах матчах на тренировках. Я работаю изо всех сил даже на тренировках. Я очень злюсь, если не побеждаю. Выигрыш скудетто с "Миланом" стал бы для меня лучшим событием в мире.

Что касается лучшего футболиста в истории, то моим кумиром был Роналдо. Впрочем, лучшим является Марадона. Он единственный, кто лучше меня", - приводит слова Ибрагимовича Gazzetta Dello Sport.

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