Ибрагимович назвал лучшего игрока в истории футбола

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался о бывшем нападающем клуба Роналдо.

"Не думаю, что Феномену Роналдо необходима еще какая-либо характеристика. Он был совершенным игроком.

Я всегда говорю: есть люди, которые просто играют в футбол, а есть люди, которые и есть футбол. Для бразилец и есть футбол.

Все мечтали играть как он, стать им. Роналдо полностью изменил футбол! Его движение, перешагивания, дриблингом, который я называю "змейкой"...