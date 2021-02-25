Ибрагимович назвал лучшего игрока в истории футбола

Теги златан ибрагимовичроналдо

Ибрагимович назвал лучшего игрока в истории футболаФорвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался о бывшем нападающем клуба Роналдо.

"Не думаю, что Феномену Роналдо необходима еще какая-либо характеристика. Он был совершенным игроком.

Я всегда говорю: есть люди, которые просто играют в футбол, а есть люди, которые и есть футбол. Для бразилец и есть футбол.

Все мечтали играть как он, стать им. Роналдо полностью изменил футбол! Его движение, перешагивания, дриблингом, который я называю "змейкой"...

Для меня именно он лучший игрок в истории футбола. Никто другой!", – приводит слова Ибрагимовича Discovery+

Читать также: Ибрагимович получил "Золотого тапира" - приз за спортивные провалы. Футболист отреагировал | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" в невероятном матче вырвал победу над "Бенфикой"

"Арсенал" в невероятном матче вырвал победу над "Бенфикой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов