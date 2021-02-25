Ибрагимович назвал лучшего игрока в истории футбола
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался о бывшем нападающем клуба Роналдо.
"Не думаю, что Феномену Роналдо необходима еще какая-либо характеристика. Он был совершенным игроком.
Я всегда говорю: есть люди, которые просто играют в футбол, а есть люди, которые и есть футбол. Для бразилец и есть футбол.
Все мечтали играть как он, стать им. Роналдо полностью изменил футбол! Его движение, перешагивания, дриблингом, который я называю "змейкой"...
Для меня именно он лучший игрок в истории футбола. Никто другой!", – приводит слова Ибрагимовича Discovery+
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|Челси
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|Норвич Сити
|27
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