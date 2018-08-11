Ибрагимович назвал лучший гол в своей карьере

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович назвал лучший забитый гол в своей карьере.

"Я забил много голов. Уверен, фанаты будут долго их помнить. Но если нужно выбрать один, то я, конечно же, выберу гол против сборной Англии" - приводит слова Ибрагимовича Todomercadoweb.

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