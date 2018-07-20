Ибрагимович назвал причину своего ухода из "Манчестер Юнайтед"



Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович объяснил свое решение покинуть "Манчестер Юнайтед".

"Я не стремился играть за "МЮ" ради денег. Я даже сказал клубу, что не хочу получать зарплату. Раньше у "МЮ" был Златан, но после травмы я был уже не тот. Моуринью хотел меня использовать, но я сказал ему, что не готов играть. Лучше выпустить на поле тех, кто сыграет лучше", - приводит слова Ибрагимовича BBC.

Напомним, то 36-летний Ибрагимович порвал связки колена апреле 2017 года и пропустил семь месяцев. В марте 2018 года форвард перебрался в МЛС.

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