Ибрагимович назвал себя лучшим из лучших

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Ибрагимович назвал себя лучшим из лучших
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что он не беспокоится о борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата МЛС.

"Я — MVP среди всех MVP. Поэтому я даже не думаю об этом. Все мои мысли связаны с тем, чтобы моя команда добивалась побед. Мы хотим продолжить борьбу в плей-офф. Индивидуальные награды меня не волнуют.

Я даже не знаю, по каким критериям определяют лучшего бомбардира. "Золотую бутсу" дают с учетом голов в плей-офф или нет", - приводит слова Ибрагимовича AS.

В нынешнем сезоне 37-летний Ибрагимович забил 27 мячей в 26 матчах МЛС и занимает второе место в снайперской гонке. На первом месте находится мексиканский форвард "Лос-Анджелеса" Карлос Вела, который отличился 29 раз в 28 встречах.

Не пропустите: Ибрагимович забил 300-й гол после наступления 30-летия. | http://soccernews.ru

 
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хрыстя Сосунович не согласится

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Карлыч69
Карлыч69

Ибрагимович, Король Всея Омерики!

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