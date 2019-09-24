Ибрагимович назвал себя лучшим из лучших
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что он не беспокоится о борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата МЛС.
"Я — MVP среди всех MVP. Поэтому я даже не думаю об этом. Все мои мысли связаны с тем, чтобы моя команда добивалась побед. Мы хотим продолжить борьбу в плей-офф. Индивидуальные награды меня не волнуют.
Я даже не знаю, по каким критериям определяют лучшего бомбардира. "Золотую бутсу" дают с учетом голов в плей-офф или нет", - приводит слова Ибрагимовича AS.
В нынешнем сезоне 37-летний Ибрагимович забил 27 мячей в 26 матчах МЛС и занимает второе место в снайперской гонке. На первом месте находится мексиканский форвард "Лос-Анджелеса" Карлос Вела, который отличился 29 раз в 28 встречах.
Не пропустите: Ибрагимович забил 300-й гол после наступления 30-летия. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34