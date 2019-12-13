Ибрагимович назвал своего любимого футболиста

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Ибрагимович назвал своего любимого футболиста

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал, что его любимым футболистом является форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

"Мбаппе заслужил внимание. Надеюсь, что он продолжит работать над собой, хотя и так уже является звездой. Хочу верить, что у Килиана сохранится желание побеждать. Ему нужно сохранять хладнокровие, а это бывает непросто.

Когда играл Роналдо, то все хотели быть похожими на него. А теперь моим любимым футболистом является Мбаппе. На фоне остальных он выделяется", - приводит слова Ибрагимовича A Bola со ссылкой на журнал GQ.

В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе провел за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: Ибрагимович представил "Златанометр". | http://soccernews.ru
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