Ибрагимович назвал своего любимого футболиста
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал, что его любимым футболистом является форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.
"Мбаппе заслужил внимание. Надеюсь, что он продолжит работать над собой, хотя и так уже является звездой. Хочу верить, что у Килиана сохранится желание побеждать. Ему нужно сохранять хладнокровие, а это бывает непросто.
Когда играл Роналдо, то все хотели быть похожими на него. А теперь моим любимым футболистом является Мбаппе. На фоне остальных он выделяется", - приводит слова Ибрагимовича A Bola со ссылкой на журнал GQ.
В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе провел за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|16
|39
|2
|Марсель
|17
|34
|3
|Лилль
|17
|28
|4
|Ренн
|16
|27
|5
|Бордо
|17
|26
|6
|Нант
|17
|26
|7
|Лион
|17
|25
|8
|Сент-Этьен
|17
|25
|9
|Реймс
|16
|24
|10
|Монпелье
|17
|24
|11
|Монако
|16
|24
|12
|Анжер
|17
|24
|13
|Ницца
|17
|23
|14
|Брест
|17
|21
|15
|Страсбур
|17
|21
|16
|Дижон
|17
|16
|17
|Амьен
|16
|16
|18
|Метц
|17
|15
|19
|Ним
|16
|12
|20
|Тулуза
|17
|12