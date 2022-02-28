Ибрагимович назвал условие для завершения карьеры

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Ибрагимович назвал условие для завершения карьеры

Фото твиттер Златана Ибрагимовича

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович дал понять, что не собирается заканчивать карьеру без нового трофея.

"Моё будущее - это футбол, я всё ещё активен. Мне очень больно из-за того, что я столько пропустил в последнее время. С момента моего возвращения в "Милан" мы творили великие дела. Нам нужно только одно - брать трофеи. Я не сдамся, пока не выиграю что-то с этой командой", - цитирует 40-летнего шведа твиттер журналиста Николо Скиры.

"Милан" в текущем сезоне претендует на победу в Серии А (2-е место) и Кубке Италии (1/2 финала).

Ибрагимович в нынешней кампании забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Не пропустите: Ибрагимович рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры. | http://soccernews.ru
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